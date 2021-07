Arka Gdynia Summer Cup 2021. Rywalizowało pół tysiąca adeptów futbolu

Zacięte mecze odbywały się na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu, głównie Narodowym Stadionie Rugby. Nad morze zjechało niemal czterdzieści drużyn z różnych stron Polski. Rywalizacja, jak to zwykle przy okazji turniejów Arka Gdynia Cup bywa, toczyła się w znakomitej atmosferze.

Podczas ceremonii otwarcia nie zabrakło konkursów i oprawy artystycznej. Tę ostatnią zapewniły utalentowane wokalistki i tancerki z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Wystąpiły Wiktoria Gizińska, Duet Lena i Renia oraz grupa Calypso, podopieczne trenerek Ewy Szwajlik oraz Moniki Poleniewicz. Pojawił się także Grzegorz Gajewski czyli "Pan Murawka" z Teatru QFER.

Najważniejsze jednak było rzecz jasna to, co działo się na boisku. W kategorii do lat dziesięciu w finale spotkały się ekipy Jedynki Reda i El Futbolu Elbląg. Triumfowała pierwsza z tych drużyn, wygrywając 2:1. Z kolei w finale adeptów futbolu o dwa lata starszych Constract Lubawa pokonała Escolę Pruszcz Gdański 2:1.