Arka Gdynia straciła kluczowego piłkarza. Drużyna wyjechała na zgrupowanie do Kleszczowa, gdzie zagra dwa mecze sparingowe

Kontrakt Luisa Valcarce został rozwiązany z przyczyn osobistych za porozumieniem stron. Piłkarz, ze względu na poważne problemy zdrowotne najbliższej rodziny, zdecydował się wrócić do Hiszpanii. Klub przystał na prośbę zawodnika i zgodził się na rozwiązanie umowy. Zawodnik trafił do Arki w styczniu ubiegłego roku i w sumie rozegrał 31 spotkań. Odejście Valcarce to z pewnością osłabienie zespołu prowadzonego przez trenera Ryszarda Tarasiewicza.

Arka, po przegranym sparingu z Odrą Opole, wyjechała na zgrupowanie do Kleszczowa. Tam zespół w ramach przygotowań do rundy wiosennej trenować będzie na obiektach Solpark. Zgrupowanie potrwa do 5 lutego. W tym czasie żółto-niebiescy rozegrają dwa mecze sparingowe: 29 stycznia (sobota, godz. 10) z GKS Bełchatów (Kleszczów) oraz 5 lutego (sobota, godz. 11) z KKS Kalisz.