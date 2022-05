Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz 22.05.2022 r. Oglądaliście z trybun zwycięski mecz żółto-niebieskich? Znajdźcie się na zdjęciach! Paweł Stankiewicz

Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz Przemysław Świderski Zobacz galerię (167 zdjęć)

Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz. Arka Gdynia wygrała z Sandecją Nowy Sącz, ale i tak będzie musiała grać w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. To spotkanie oglądało ponad 10 tysięcy widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Arki Gdynia z Sandecją Nowy Sącz. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach.