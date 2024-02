Arka Gdynia pozyskała zimą trzeciego zawodnika. Alassane Sidibe wzmocni drużynę? Kadra zespołu jest zamknięta

Nowym piłkarzem Arki został Alassane Sidibe, środkowy pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej. Iworyjczyk został wypożyczony do zespołu z Gdyni z włoskiej Atalanty Bergamo do końca sezonu z opcją pierwokupu. Rozmowy między klubami trwały już od pewnego czasu, aż wreszcie udało się doprowadzić sfinalizować pozyskanie tego pomocnika.

W Atalancie przechodził przez poszczególne szczeble młodzieżowe, a jednocześnie zaliczał krótkie wypożyczenia do Cosenzy (sierpień 2022 - styczeń 2023) oraz Ascoli (styczeń 2023 - czerwiec 2023). Łącznie we wszystkich zespołach Atalanty zagrał 136 meczów, w których zdobył 51 goli i zapisał 16 asyst. Najwięcej, bo aż 76 gier zaliczył w drużynie U19 (26 goli, 8 asyst). Ma też za sobą debiut w Serie A, a doszło do tego 22 stycznia 2022, kiedy pojawił się na boisku na ostatnich pięć minut w bezbramkowo zremisowanym meczu z Lazio. W tym sezonie rozegrał pierwsze mecze na poziomie Serie C. Jesienią zgromadził 14 spotkań, w których zapisał na koncie jedną asystę.