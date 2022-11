Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 6.11.2022 r. Byliście na meczu Arki? Znajdźcie się na zdjęciach!

Na trybunach stadionu w Gdyni pojawiło się ponad trzy tysiące fanów, którzy wspierali swój zespół w kolejnym ważnym meczu w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Kibice wierzyli w zwycięstwo Arki. Niestety, doping nie pomógł bo drużyna rozczarowała w meczu na własnym stadionie i to nie po raz pierwszy w tym sezonie. Zresztą bilans statystyczny mówi bardzo dużo. Podopieczni trenera Ryszarda Tarasiewicza wygrali tylko dwa mecze na osiem rozegranych w Gdyni. Ponadto po trzy spotkania zakończyły się remisami i porażkami żółto-niebieskich. To bardzo słaby wynik, jak na drużynę, której jasnym celem jest awans do PKO Ekstraklasy.