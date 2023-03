AP Orlen Gdańsk z niespodziewanym i cennym punktem. Wysoka porażka Pogoni Dekpolu w meczu z mistrzyniami Polski

Piłkarki Pogoni Dekpolu były skazywane na pożarcie przed wyprawą do Łodzi. W końcu ligowy beniaminek musiał zmierzyć się z aktualnymi mistrzyniami Polski.

Niespodzianki nie było i to SMS Łódź od początku spotkania był zdecydowanie stroną dominującą. Gospodynie już w pierwszej połowie strzelił pięć bramek i zapewniły sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. W drugiej części spotkania futbolistki mistrzyń Polski już tak nie forsowały tempa. Nie strzelały też kolejnych bramek i do końca tego spotkania utrzymał się wynik, który został ustalony jeszcze w pierwszej połowie.

O niespodziankę postarały się za to piłkarki AP Orlenu Gdańsk, które grały na wyjeździe z wyżej notowanym zespołem AZS UJ Kraków. Gospodynie szybko objęły prowadzenie, ale w 29 minucie wyrównała Julia Włodarczyk. Odpowiedź zespołu z Krakowa była natychmiastowa, bo już minutę później gola strzeliła Paulina Guzik. W 66 minucie do wyrównania doprowadziła Kim Sanford i podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego wróciły do Gdańska z cennym punktem.