AP Orlen Gdańsk będzie walczyć o medal mistrzostw Polski. Venessa Mazur nową zawodniczką w zespole Tomasza Borkowskiego

W zespole zaszło kilka ruchów kadrowych. Z drużyną pożegnały się Zofia Okoń oraz Marcelina Preuss, które postanowiły zrezygnować z gry w piłkę nożną. Nową piłkarką została za to Venessa Mazur. 25-letnia zawodniczka jest Kanadyjką z polskim pochodzeniem. Podczas pobytu w Kanadzie grała na Uniwersytecie w Guelph i Guelph Union. Karierę w Europie rozpoczęła w norweskim klubie Klepp IL. Ostatnim klubem tej zawodniczki był Medyk Konin. Piłkarka grająca w ataku dołączyła do zespołu trenera Borkowskiego, z którym trenowała już od jakiegoś czasu, a w meczu kontrolnym z Checzą strzeliła bramkę.

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

AP Orlen ma za sobą bardzo dobrą jesień i od awansu do elity rozgrywa swój najlepszy sezon. W efekcie drużyna zaliczyła sześć zwycięstw, dwa remisy oraz trzy porażki i z 20 punktami na koncie plasuje się na najniższym stopniu podium. Taką postawę trzeba odebrać jako miłą niespodziankę, ale na tym nie ma się zakończyć. Trener Borkowski i jego podopieczne wiosną będą grać o pierwszy, historyczny medal dla AP Orlenu. Do drugiego GKS Katowice zespół z Gdańska traci sześć punktów, a do prowadzącej Pogoni Szczecin dziewięć, a z kolei nad czwartym Górnikiem Łęczna ma jeden punkt przewagi.