Anna Kiełbasińska sportową osobowością Radia Gdańsk za rok 2022. Troje wyróżnionych i zadowoleni biegacze

Po latach przerwy Radio Gdańsk wróciło do nagradzania wyróżniających się sportowców na Pomorzu. W poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku podczas gali w studiu koncertowym im. Janusza Hajduna dziennikarze przedstawili najlepszych. Tytuł sportowej osobowości Radia Gdańsk powędrował do Anny Kiełbasińskiej, biegaczki, która rok 2022 zakończyła m.in. trzema medalami na mistrzostwach Europy w Monachium i wystąpiła w finale mistrzostw świata w Oregonie. Przebywającą na zgrupowaniu w Republice Południowej Afryki zawodniczkę na gali zastąpił Jerzy Smolarek, dyrektor SKLA Sopot.

Dziennikarze sportowi z Włodzimierzem Machnikowskim na czele nagrodzili także troje wyróżniających się sportowców. Tego zaszczytu doczekali się obecni w studiu rugbistka Karolina Jaszczyszyn, trenerka judo Adriana Dadci-Smoliniec oraz siatkarz Mariusz Wlazły.

- Pierwsza edycja "Sportowej Osobowości" to był rok 1996. "Dziennik Bałtycki" miał najbardziej prestiżowy plebiscyt na najpopularniejszych, najlepszych sportowców. Zależy to od kryteriów, chociaż tak naprawdę są to zawsze plebiscyty popularnościowe. Chcieliśmy zrobić coś inaczej. Między innymi z "Dziennikiem Bałtyckim" współpracowaliśmy, kiedy to redakcje sportowe rekomendowały swojego kandydata. Zwykle tych kandydatów było pięciu, sześciu, siedmiu. Później się to zmieniało i m.in. rada programowa zasugerowała, żeby nawiązać bliższą współpracę z Dziennikiem, i przez kilka lat mieliśmy wspólny plebiscyt. W roku 2016 postanowiliśmy wrócić do naszej tradycji. Oddaliśmy głos słuchaczom i wygrał Grzegorz Niciński, który wyprowadził Arkę Gdynia na ostatnią prostą po Puchar Polski i wprowadził zespół do ekstraklasy. Nie dotrwał do końca sezonu, ale trener Leszek Ojrzyński podkreślał zasługi poprzednika. Potem była znowu przerwa, bo koncentrowaliśmy się na naszych branżowych nagrodach - Pick'n'Rollach dla koszykarek, koszykarzy i trenerów - wyjaśnia Włodzimierz Machnikowski.