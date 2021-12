Analizujemy skład Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Jak gdańszczanie wyglądają na tle ligowych rywali w eWinner 1. Lidze?

Prezes Tadeusz Zdunek od paru lat wyznaje zasadę, że nie zamierza przepłacać. I choć zimą do Wybrzeża trafiały różne oferty od zawodników, to jednak kwoty przez nich żądane były nie do przyjęcia. Dotyczy to nie tylko stawki za punkt, ale też kwot za przygotowanie do sezonu. Stąd też brakowało spektakularnych ruchów transferowym.

Największy problem jest na pozycji młodzieżowca. Wiek juniora skończył Piotr Gryszpiński, który został w klubie i będzie startował jako zawodnik U-24. Nie ma zaś Alana Szczotki - wrócił do Stali Gorzów, skąd był wypożyczony do Gdańska. W ich miejsce sprowadzono Marcela Krzykowskiego i Karola Marcińca. Jeśli ktoś na co dzień nie interesuje się żużlem, to te nazwiska niewiele mu powiedzą. Jest to wielka niewiadoma. Są zespoły, jak np. Polonia Bydgoszcz czy Orzeł Łódź, dysponujące zdecydowanie lepszymi młodzieżowcami.