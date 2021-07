Aktor Igor Chmielnik: To, co przede wszystkim łączy mnie z ojcem, to entuzjazm wobec życia

Czyżby jechał pan do Suchawy?

Do Suchawy.

Podróż sentymentalna?

To miejsce niezwykle dla mnie ważne. Towarzyszy mi w tej drodze synek, niebawem dołączy do nas żona.

Jedzie pan przywitać się z ojcem?

Usiąść z nim pod jego ukochaną lipą. To miejsce, ten dom, mój nieżyjący już od 14 lat tata kupił dla naszej rodziny. Przeżyłem tu bardzo piękne wakacje dzieciństwa, czas dojrzewania i dorastania. Także tutaj, niestety, mój ojciec, w wyniku wypadku, zmarł. Ale, wbrew pozorom, to miejsce nie stało się dla mnie, dla naszej rodziny, jakimś sanktuarium traumy. To raczej przestrzeń, gdzie czuje się pozytywną obecność taty. I ja się tu czuję na miejscu. Podobnie jak moja mama i siostra. Musimy tu przyjeżdżać, żeby się zresetować. Bo to jest miejsce, które - w przeciwieństwie do świata wokół - niewiele się zmienia. Ten dom to ostoja. Przystań.