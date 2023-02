Akcja "Róża od świętego Walentego" w Sopocie, czyli miłość dla wszystkich. Jak dołączyć?

"Róża od św. Walentego" w Sopocie. Wesprzyj osoby z problemami psychicznymi

Choroby psychiczne w ostatnich latach są jednym z najważniejszych zdrowotnych tematów poruszanych w przestrzeni publicznej. Z roku na rok lawinowo przybywa osób cierpiących na depresję. Niestety bardzo często kończy się to najgorszym z możliwych scenariuszy. Dlatego tak ważne jest, by wspierać chorych, by przypominać im, że nie są same. Walentynki to czas miłości. Po prostu. Wydaje się więc, że to idealny moment, by wyrazić troskę o osoby dotknięte tym problemem.

