Akcja ratunkowa w porcie Gdynia! Mężczyzna wpadł do basenu portowego [WIDEO] Red.

O krok od tragedii w porcie Gdynia. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło tam 25 marca 2023 roku przed godziną trzecią nad ranem. Do basenu portowego wpadł mężczyzna. Na szczęście udało się go uratować.