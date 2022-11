Akcja dziennikarki "Dziennika Bałtyckiego". Pomogła fundacji Rak’n’Roll. "Włosy nie ręka - odrosną. Obcięłam włosy i przekażę je na peruki"

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie została założona w październiku 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz. Sama chorowała na raka ale cały czas, aż do śmierci w czerwcu 2012 roku, pomagała kobietom z podobnymi doświadczeniami.

- Najtrudniejsze chyba dla każdej babeczki zmagającej się chorobą nowotworową jest utrata swoich włosów. To przecież one często są najpierw zauważane przez innych. To przy ich układaniu dwoimy się i troimy, żeby wyglądać jak najlepiej. Jeśli ich nie ma, brakuje części kobiecości. Ważnej części. Tak to przynajmniej widzę - mówi Maria Sowisło.