Akcja "Bezpieczny pieszy" - podsumowanie i wnioski policji

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa, dlatego apelujemy do kierujących o ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. - pisze st.sierż. Justyna Chabowska - Przypominamy, że pod żadnym pozorem nie można omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Natomiast pieszym i innym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego przypominamy o obserwacji pojazdów podczas przekraczania jezdni, bez względu na pierwszeństwo, oraz o korzystaniu z elementów odblaskowych.