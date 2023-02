Agata Barwińska trzecia w międzynarodowych regatach w Portugalii w olimpijskiej klasie ILCA6. Dobre starty Polaków

Żeglarka pojechała nad Atlantyk prosto z wojskowego poligonu

Agata Barwińska, która w karierze była już wicemistrzynią świata i jest dwukrotną mistrzynią Europy, z pewnością była zaliczana do faworytek regat. Jej forma była jednak niewiadomą, bo tuż przed regatami reprezentantka Polski nie trenowała na wodzie, a na wojskowym poligonie. Zawodniczka MOS-u Iława dostała propozycję zasilenia szeregów Wojska Polskiego i dołączyła do sporego już grona polskich żeglarzy noszących mundur. W tym gronie są już m.in. srebrne medalistki olimpijskie Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill, a także Maja Dziarnowska, Mikołaj Staniul, Jakub Sztorch, czy Maciej Grabowski. Agata do Portugalii pojechała wprost z koszar i poligonu, po wojskowej przysiędze i przejściu podstawowego szkolenia wojskowego.

- Było to bardzo wymagające szkolenie, nie tylko pod względem fizycznym, ale również psychicznym. Przebywaliśmy w koszarach przez 16 dni, panowała pełna dyscyplina wojskowa. Były wczesne pobudki, zaprawy poranne, całe dnie pracy i nauki w terenie z pełnym ekwipunkiem oraz dużo samodoskonalenia. Dla mnie jako sportowca to była bardzo fajna przygoda, ale też szkoła życia. Miałam już duży głód pływania, więc bardzo się ucieszyłam, że mogłam w końcu wrócić na łódkę, trenować i rywalizować ze światową czołówką – mówi Agata Barwińska.