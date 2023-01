Adam Woronowicz: metamorfoza. Tak zmienił się filmowy Pan Młody z filmu "Ślub Doskonały". ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Adam Woronowicz jest znanym aktorem teatralnym i filmowym. Urodził się w 1973 roku. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął już w warszawskiej PWST, którą ukończył w 1997 roku. Zadebiutował gościnnym udziałem w spektaklu "Śleboda" na małej scenie Teatru Powszechnego. W latach 1997 - 2000 był aktorem stołecznych Rozmaitości. Występował gościnnie w warszawskim Ateneum, wrocławskim Teatrze Współczesnym i Wierszalinie. Możemy go zobaczyć w wielu kultowych produkcjach filmowych i serialach jak: "Mayday", "Drogówka", "Diagnoza" oraz "Skazana", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa".

Fani aktora po raz kolejny będą mogli go zobaczyć w polskiej komedii. Tym razem zarał w filmie "Ślub doskonały", gdzie pojawił się u boku Ewy Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk, moja niedoszła teściowa, wymyśliła ten ślub i ona sobie go fantastycznie zaplanowała. To był jej pomysł, ponieważ byłem jej pracownikiem. Ogłosiła mi podczas jednej z rozmów, że mam wziąć ślub z jej córką. W roli córki wystąpiła fantastyczna Ola Adamska. Jakby to powiedzieć w dużym skrócie - budzę się rano w pokoju nowożeńców. W pokoju, którym stoi łóżko, w którym ja jestem w łóżku, w którym ma być za chwilę, za parę godzin, skonsumowane małżeństwo z kobietą, której kompletnie nie znam. Bynajmniej, nie jest to Ola Adamska, moja przyszła żona, tylko kobieta, której kompletnie nie znam i żeby jeszcze było śmieszniej, ja w trakcie uświadamiam sobie, że za chwilę właśnie mam wziąć ślub. No i się zakochuję... - tak pokrótce aktor przedstawia fabułę filmu.