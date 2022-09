Adam Mandziara zakończył działalność w Lechii Gdańsk. W najbliższych dniach ma być oświadczenie właściciela głównego w kwestii sprzedaży

Adam Mandziara podjął decyzję o zakończeniu swojej działalności w Lechii. Poinformował o tym we wpisie, napisanym w patetycznym tonie, zamieszczonym na Instagramie, z którego ostatnio korzysta bardzo aktywnie.

"Podobno w życiu zawsze coś się kończy, żeby coś innego mogło się rozpocząć. Postanowiłem zakończyć swoją aktywność i zaangażowanie w strukturach Lechii Gdańsk. To oznacza też rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest mi bardzo przykro ale nie mogę i nie chcę zaakceptować wydarzeń, które nastąpiły w ostatnich dniach i tygodniach. Respekt, lojalność, zaangażowanie oraz pasja są podstawą do działania w klubie. W Lechii mi tego w ostatnim czasie kompletnie brakuje. Pisałem o tym już w sierpniu członkom Zarządu Lechii Gdańsk. Czas by to oni przejęli większą odpowiedzialność za klub. Ja odcinam się od nienawiści, zawiści i hejtu jakie - przykro mi o tym pisać - ale w otoczeniu Lechii, panują na co dzień. Swoją rezygnację złożę 12 września, tuż po posiedzeniu Rady Nadzorczej. Chcę za to mocniej skoncentrować się na innych biznesach i projektach, w które jestem zaangażowany. Nie odcinam się od piłki, bo całe swoje życie spędziłem z piłką. Klubowi życzę powodzenia, kibicom tylko samych dobrych, sportowych emocji." - napisał Adam Mandziara i w poniedziałek złożył rezygnację.