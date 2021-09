ABBA zaprasza do wspólnej podróży. Powrót szwedzkiej legendy pop

Przez lata członkowie ABBY, szwedzkiej legendy pop/disco, zarzekali się, że nie wystąpią razem już nigdy. Podobno odrzucili nawet kilkanaście lat temu gażę w wysokości miliarda euro za wspólny tour.

Obecne szaleństwo zaczęło się 31 sierpnia, gdy na Twitterze, na koncie ABBA Voyage pojawił się zagadkowy film: czarne tło, cztery złote pierścienie i stosowne zaproszenie - Bądź częścią naszej historii. Dołącz do nas, wyglądał 2 września.

I stało się. Radiostacje dostały dwa nowe single Agnethy, Bjorna, Benn'ego i Anni-Frid (czyli ABBY), I Still Have Faith in You’ i 'Don't Shut Me Down. Od razu każdy mógł sobie je ściągnąć z serwisów streamingowych. Jak to brzmi? Fani są zachwyceni, dając swoim odczuciom wyraz w mediach społecznościowych.: "Stara, dobra ABBA".

Rzeczywiście, ABBA jest dobra, mimo że Agnetha, Bjorn, Benni i Anni-Frid mają pewnie z siedemdziesiątkę.