91-letnia kobieta ofiarą wypadku drogowego w Elblągu. Ruszyła zapominając, że ma włączony bieg!

Wypadek z udziałem 91-letniej kobiety. Do tego zdarzenia doszło w Elblągu

Do wypadku doszło przy ul. Hetmańskiej w Elblągu. 91-latka kierująca peugeotem, uruchamiając samochód nie zauważyła, że auto ma włączony bieg. W tym czasie noga kobiety była poza pojazdem. Auto uderzyło w słupek, a drzwi przygniotły pani nogę. Z poważnym złamaniem staruszka trafiła do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają wszelkie szczegóły zdarzenia.

Było to najpoważniejsze zdarzenie do jakiego doszło w miniony weekend. Policjanci prewencji interweniowali w ciągu soboty i niedzieli 131 razy. Na ulicach wylegitymowali 351 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 9 mężczyzn. Nałożono 24 mandaty, 86 osób pouczono i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 165 osób. Zatrzymali 89 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 1x 50+). Zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. Przebadali 313 kierowców na obecność alkoholu. Wszyscy byli trzeźwi.