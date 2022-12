8-letnia Ania z Morzeszczyna urodziła się ze stopami końsko-szpotawymi (SKS). Ruszyła zbiórka na leczenie. Gdzie można pomóc?

8-letnia Ania, jak mówi jej mama, to energiczna i uśmiechnięta dziewczynka. Niestety, urodziła się ze stopami końsko-szpotawymi (SKS).

- Jest to wada, która nieleczona prowadzi do kalectwa, dlatego też w 12-tej dobie życia córki rozpoczęliśmy leczenie metodą Ponsetiego w najlepszym wówczas ośrodku w Polsce. Co tydzień jeździliśmy do Poznania na zakładanie gipsów, które pozwoliły na ustawianie stóp w odpowiedniej pozycji. Jako niespełna dwumiesięczne dziecko Ania miała także wykonywaną tenotomię, czyli nacinanie ścięgna Achillesa w dwóch stópkach - pisze mama Ani.