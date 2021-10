82. rocznica masowych wysiedleń ludności z Gdyni. Uroczystości z udziałem mieszkańcow i samorządowców

Członkowie i potomkowie pokrzywdzonych rodzin - w tym ze Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych - samorządowcy, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i mieszkańcy miasta, zapalili w południe znicze i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na fasadzie dworca kolejowego Gdynia Główna. To z tego miejsca hitlerowscy okupanci realizowali masowe transporty. Następnie uroczystości przeniosły się pod Pomnik Gdynian Wysiedlonych u zbiegu ul. Starowiejskiej i Dworcowej, czyli w miejsce gdzie zastraszeni, zrozpaczeni gdynianie oczekiwali na swoją kolejkę do wpędzenia ich do wagonów.

- W dniu, kiedy doszło do wysiedlenia mojej rodziny, miałam zaledwie jedenaście miesięcy, więc znam te wydarzenia z opowiadań rodziców - mówiła na miejscu uroczystości pani Elżbieta. - Ojca przyprowadzili do domu pod karabinem, z łapanki na ul. Świętojańskiej. Mamie dali zaledwie piętnaście minut na spakowanie się. Pognali nas na dworzec główny i wywieźli bydlęcymi wagonami do Siedlec, a następnie furmanką na wieś, do Stoku Ruskiego. Cierpieliśmy za polskość. Rodzice nie chcieli podpisać niemieckiej listy narodowościowej. Na wysiedleniu spędziliśmy aż sześć lat w strasznie ciężkich warunkach. Spaliśmy w stodole. Zostaliśmy całkowicie pozbawieni dzieciństwa. Szczególnie cierpiała moja mama, która w dniu wysiedlenia była w czwartym miesiącu ciąży. Moje rodzeństwo już, niestety, nie żyje. Zostałam tylko ja. Dlatego staram się uczestniczyć w takich uroczystościach, aby pamięć o moich bliskich i rodzicach była ciągle żywa.