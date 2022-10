700 dzieci w Gdańsku czeka na świąteczny prezent. Każdy może zostać Świętym Mikołajem!

- Pracownicy socjalni przygotowali listy o dzieciach objętych wsparciem – mówi Agnieszka Chomiuk, p.o. dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - Codzienna praca z rodzinami pozwala naszym specjalistom bardzo dobrze poznać potrzeby podopiecznych, także tych najmłodszych. Listy zawierają między innymi informację o imieniu, wieku, płci, zainteresowaniach, ale i marzeniach dzieci. Na ich podstawie można przygotować naprawdę piękny prezent. Nie musi być drogi, ważne, aby był przemyślany i od serca. Takie cieszą najbardziej. Radość obdarowanych maluchów jest szczera i wielka. Ich uśmiechnięte twarze są bezcenne. I to Państwa – darczyńców zasługa. Zachęcamy do włączenia się w tegoroczną, jedenastą edycję naszej akcji. Zapraszamy Państwa do współdziałania!