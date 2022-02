6. Gdańsk Maraton zmienia się. Nowe miejsce startu, mety oraz inaczej wytyczona trasa biegu 10 kwietnia 2022 roku

W tym roku miasteczko, start oraz meta zlokalizowane będą więc na parkingu na końcu ulicy Jana Pawła II, tuż przy ulubionym miejscu rekreacji gdańszczan. Na uczestników czeka do pokonania jedna pętla w mieście. Będą mieli wyjątkową okazję m.in. przebiec przez niedostępny na co dzień dla ruchu pieszego tunel pod Martwą Wisłą. Po starcie biegacze skierują się w stronę Przeróbki, następnie przez Letnicę w kierunku Śródmieścia, skierują się al. Zwycięstwa i Grunwaldzką do Żabianki, w której pobiegną do Zaspy i przez Jelitkowo wrócą na linię mety, tuż przy Parku im. Ronalda Reagana.

Nowa trasa to również zmiana dystansów poszczególnych zmian w rywalizacji sztafet. Pierwsza zmiana do pokonania będzie miała ok. 12,1 km, druga ok. 10 km, trzecia ok. 10,1 km, a ostatnia ok. 10 km.

Do 28 lutego wpisowe na bieg maratoński (42,195 km) wynosi 129 złotych. W marcu kwota ta wzrośnie do 159 złotych. Bieg na królewskim dystansie rozpocznie się w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 9.