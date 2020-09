58 Bieg Westerplatte. Trwają zapisy do najstarszego biegu ulicznego w Polsce. Zawody będą miały formę wirtualną

Bieg Westerplatte 2020 zapisy

- W szczególnych i trudnych czasach związanych z pandemią, nadal chcemy kontynuować ten historyczny i popularny bieg, chociaż jego forma ze względu na okoliczności będzie w tym roku zmieniona. Mimo to zapraszamy do udziału i upamiętnienia idei, która na przestrzeni wielu lat przyświecała zarówno nam, wszystkim jego organizatorom, jak również uczestnikom – hołdu dla bohaterów z Westerplatte z 1939 roku. Bardzo liczymy na to, że już za rok powrócimy do tej formy, którą biegacze najbardziej cenią i lubią, czyli tradycyjnego biegu z jego niepowtarzalną atmosferą – mówi Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, organizator zawodów biegowych.

Zapisy do 58 Biegu Westerplatte trwają. Rejestracja możliwa jest TUTAJ.

Bieg Westerplatte 2020 trasa