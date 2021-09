55-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego usłyszał wyrok za molestowanie 12-latki

Kilka miesięcy temu Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał Zygmunta N. na karę 5 lat pozbawienia wolności, orzekł zakaz wszelkiego rodzaju kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres 10 lat. Sprawa miała jednak dalszy ciąg...

- Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Rejonowego podwyższając karę do 7 lat pozbawienia wolności, orzekł dodatkowo wobec oskarżonego 10-letni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, a także orzekł od oskarżonego nawiązkę w kwocie 30 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej - informuje Tomasz Adamski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Mężczyźnie groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Zarzut dotyczył wielokrotnego doprowadzenia małoletniej poniżej 15. roku życia, do poddania się innym czynnościom seksualnym. Skazany nie przyznał się do winy.