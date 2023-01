500 plus w powiecie bytowskim. Ile dzieci otrzymało pieniądze? Jakie kwoty zostały przyznane? - nasz raport

W całym powiecie bytowskim od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. wypłaconych w sumie zostało ponad 49,3 mln zł w ramach dodatku 500 plus na dokładnie 19 953 dzieci. Rekordzistą jest miasto i gmina Bytów. Tutaj do rodzin wychowujących w sumie 6 941 dzieci dotarła gotówka w wysokości 17 606 055,90 zł. Na drugim miejscu pod względem, i wypłaconej kwoty, i liczby dzieci, jest miasto i gmina Miastko. Tutaj na 3 588 pociech do rodzin dotarło 9 475 444,80 zł. Na trzecim miejscu jest, wcale nie największa w powiecie gmina, Czarna Dąbrówka z kwotą 4 035 263,6 zł na 1 487 dzieci.

Jak sytuacja wygląda w innych gminach powiatu bytowskiego? Zobacz w naszej galerii.