5 wniosków po meczu Albania - Polska. Doświadczenie to umiejętność, która w każdym sporcie robi ogromną różnicę Rafał Rusiecki

Polska z Albanią stoczyła dwa trudne boje. Ten w Tiranie miał jednak większy ciężar gatunkowy Szymon Starnawski

Piłkarska reprezentacja Polski zaimponowała dojrzałością w bardzo trudnym meczu w Tiranie, gdzie we wtorek, 12 października 2021 roku wygrała 1:0 z Albanią. Zwycięstwo zaowocowało awansem biało-czerwonych na drugie miejsce w tabeli grupy I, co na dwie kolejki przed końcem eliminacji do mistrzostw świata daje realne szanse na grę w barażach.