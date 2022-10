42-letni grzybiarz zaginął w lesie koło Kamionki. Pomogli policjanci

We wtorek, 18 października, około godziny 12, dyżurny kwidzyńskiej jednostki został poinformowany, że w okolicach Kamionki (gmina Kwidzyn), zgubił się w lesie mężczyzna.

- 42-latek wybrał się na grzyby ze swoją rodziną. W pewnym momencie rodzina straciła go z pola widzenia i rozpoczęła ponadgodzinne poszukiwania mężczyzny. Gdy nie przyniosły one skutku, wezwali do pomocy policjantów. Skierowany do tej interwencji patrol prewencji z Kwidzyna na podstawie informacji, jakie uzyskali od żony 42-latka, wytypował obszar, w którym mógł znajdować się zaginiony mężczyzna - informuje asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.