24-latek pytał internautów, którego prezydenta miasta trzeba zabić podczas finału WOŚP. Jest zatrzymany, grozi mu więzienie

Kiedy funkcjonariusze obejrzeli bulwersujący film, natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie jego autora. Ostatecznie, dzięki pracy policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Gdyni podejrzanego udało się zatrzymać.

Teraz 24-latka mogą czekać poważne kłopoty. Jak informuje policja, zachowanie podejrzanego zostało zakwalifikowane jako podżeganie do przestępstwa, za co grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd aresztował już mężczyznę na dwa miesiące.