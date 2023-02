23-latek spowodował kolizję w Elblągu. Może słono za nią zapłacić. W grę wchodzi aż 100 tysięcy złotych Witold Chrzanowski

23-latek spowodował kolizję w Elblągu. Może słono za nią zapłacić

23-letni mężczyzna spowodował kolizję drogową przy ul. Beniowskiego w Elblągu. Uszkodził zaparkowaną nową skodę, a przy okazji swojego 3-letniego volkswagena. Kolizja będzie go słono kosztować. Wszystko dlatego, że pijany 23-latek nie spełnił warunków umowy OC i AC. Firma ubezpieczeniowa może zwrócić się do młodego kierowcy z tzw. regresem. Oznacza to, że jak informuje policja, że będzie on musiał zapłacić za spowodowane szkody z własnej kieszeni. W tym przypadku wartość szkód może przekroczyć nawet 100 000 złotych.