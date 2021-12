2300 kibiców szczypiorniaka na czwartkowym meczu Polska - Holandia. Zdjęcia z trybun Ergo Areny

Kibice na meczu piłki ręcznej Polska - Holandia

Po dwóch latach reprezentacja Polski w piłce ręcznej mogła znów zagrać w kraju i to przed własną publicznością. Stało się to w ostatnich dniach grudnia 2021 roku w Ergo Arenie. Wcześniej nie mogło dojść do tego ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa.