22. edycja naszego konkursu MENEDŻER POMORZA 2021 - regulamin

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą

„Menedżer Pomorza 2021”. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej

2. Organizatorem Konkursu jest: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408, kapitał zakładowy 42 000 000,00 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej "Organizatorem".

3. Konkurs prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk i obejmuje swym zasięgiem województwo pomorskie.

4. Konkurs polega na wyborze najlepszego w 2021 roku Managera w województwie pomorskim w poniższych kategoriach:

a. Menedżer Zdrowia,

b. Menedżer Gospodarki

c. Menedżer Sportu

d. Menedżer Kultury

e. Menedżer Organizacji Pozarządowej

5. W Konkursie będą nagrodzeni laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii Konkursu, mogą zostać również przyznane Wyróżnienia Specjalne. Przyznane tytuły mają charakter honorowy.

6. Tytuły będą przyznawane przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, oraz zaproszeni przez nią przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, dziennikarze, naukowcy i inne osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach.

7. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 27.05 2022 r. do dnia 23.06.2022 r.

8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).