13-letni Kuba większość swego życia walczy z chorobą. Ruszyła zbiórka, by pomóc rodzinie

Niestety tak nie było. U chłopca zdiagnozowano epilepsję lekooporną. Same poszukiwania odpowiednich leków trwały trzy miesiące i ostatecznie okazały się bezskuteczne. Samotnie wychowująca matka wraz z synem musieli się nauczyć życia na nowo.

- Liczne ataki spowodowały totalny zamęt w jego głowie, a z czasem w całym organizmie. Jakub wymaga na co dzień specjalistycznej i regularnej rehabilitacji. Ciągłych wizyt u specjalistów i kontroli jego stanu zdrowia. Choroba w pewnym sensie zabrała mi moje dziecko... - opowiada matka. - Kubuś ma problemy z utrzymaniem równowagi, ma opóźnienie rozwoju, chodzi do szkoły specjalnej. Mimo codziennej walki miewa ogromne trudności. Refundowana rehabilitacja to niewiele godzin, zdecydowanie za mało na jego potrzeby.