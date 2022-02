10 tysięcy lat historii nad Jeziorem Bodeńskim

Nad Jeziorem Bodeńskim ludzie pojawili się ok. 10 tys. lat temu, wkrótce po ustąpieniu zlodowacenia. 4 tys. lat później, już w epoce neolitu, zaczęli osiedlać się tutaj pierwsi rolnicy. Z tego właśnie okresu pochodzą nabrzeżne wioski budowane na palach.

Od Celtów po Suworowa

Około roku 500 p.n.e. nad Jezioro Bodeńskie przywędrowały plemiona celtyckie. O ich wysokim rozwoju cywilizacyjnym świadczą nie tylko odnajdowane przez archeologów ozdoby, narzędzia, broń i wozy, lecz także ufortyfikowane osady zwane z łacińska oppidiami. Jedno z największych znajduje się kilka kilometrów poniżej Szafuzy i wodospadu Rheinfall - po „niemieckiej” stronie zajmowało 233 ha, po „szwajcarskiej” tylko 85. Przed intruzami miasto chronione było ocalałym do dziś 800 metrowym wałem ziemnym. Wszystkie artefakty można oglądać w muzeum archeologicznym we Fryburgu Bryzgowijskim.

Po pięciusetletniej dominacji Celtów, tereny te włączył do swojego imperium cesarz Oktawian August. W cztery wieki później Rzym utracił je na rzecz germańskich Alemanów. Ci ostatni zostali podbici przez swoich pobratymców Franków… Także w późniejszych wiekach historia nie oszczędzała tego regionu. Toczone tutaj wojny i powstania, zawiązywane spiski, podnoszone co i rusz bunty chłopskie i mieszczańskie, tudzież religijne schizmy doprowadziły do ostatecznego jego podziału. Słupy graniczne księstewek, hrabstw i biskupstw stawiano raz tu, raz tam. Warownie, wieńczące okoliczne wzgórza, przechodziły z rąk do rąk. Obok celtycko brzmiących Adlikon, Truttikon albo Altikon, germańskich Diessenhofen, Steckborn czy Kreuzlingen, znaleźć tu można także Petersburg i Moskau - te dwie ostatnie leżące na samej granicy wsie Szwajcarzy nazwali na cześć rosyjskiego feldmarszałka, księcia Italii Aleksandra Wasiljewicza Suworowa, stacjonującego tutaj ze swoją armią w roku 1799.