Życzenia na Dzień Babci i Dziadka 2022. Krótkie wierszyki i życzenia na kartkę dla dziadków i babć

Dzień Babci i Dziadka 2022 - data

W Polsce Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia. Dziadków honorujemy już dzień później, 22 stycznia. Ze względu na to, że święta te następują bezpośrednio po sobie, zazwyczaj obydwojgu składamy wspólne życzenia. Czego życzyć dziadkom w ich dniu? Podpowiadamy!

Życzenia łączone dla babci i dziadka

Choć nie macie już nastu lat,

U stóp Wam leży cały świat.

Więc w Ciechocinku na imprezie

Tańczcie do rana, ile wlezie.

Niech w żadnym stawie Was nie strzyka,

Tańczcie do rana w rytm Krawczyka.

Mijajcie z dala „enefzety”

Bo życia szkoda na te bzdety!

Żyjcie z radością za pan brat,

O wiele dłużej niż 100 lat!

Wychowali swoje dzieci ...

A czas leci, leci, leci...

Dzisiaj na pociechę mają

Wnuki które Ich kochają.