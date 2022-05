Życzenia imieninowe i urodzinowe. Życzenia na 40. urodziny. Zabawne wierszyki i kartki FACEBOOK, SMS

Gdy masz 40 lat, przed Tobą cały świat!

Podróże, bo dzieci już duże

Znikają małe troski,

po 40. świat jest boski!

Piękne, krótkie życzenia na 40. urodziny KARTKA, SMS

W Twe 40-ste urodziny

dużo zdrowia Ci życzymy –

niech Twój wiek Cię nie przerasta,

niech Twa nadzieja ciągle wzrasta.

Choć 40-stkę masz na karku,

chwytaj rower i jedź do parku

Bukiet kwiatków, czar miłości ,

dużo szczęścia i radości,

niech nieszczęście cię omija,

gdy 40-stka ci wybija.

Czterdzieści lat! Czterdzieści mieć lat!

Teraz dopiero otwiera się świat.

To już nie młodzik z głową wśród chmur,

Lecz pewny koń – jak stał, jak mur.

To już nie poryw czczy i jałowy,

Lecz człek rozumny do szaleństw gotowy.

I płeć przeciwna chórem to przyzna:

Oto prawdziwy jest mężczyzna!