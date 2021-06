Życzenia imieninowe 2021. Najpiękniejsze i najlepsze wierszyki, śmieszne rymowanki. Idealne życzenia SMS i na kartkę! 2.06.2021 r.

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień jak fal, które pchają statek do przodu.

Twoje imię w kalendarzu, To jest Twój szczęśliwy dzień, Poczta kwiatów w korytarzu, Już za chwilę spotka Cię! Życzeń pęki weź do serca, I uśmiechaj często się... Smutków niech Ci nikt nie wkręca, Dziś są imieniny Twe!

Miś dał by Ci miodek, miodzio do jedzenia, a ja zamiast tego, składam ci życzenia: Zdrowia, szczęścia, długich lat, niech zakwitnie szczęścia kwiat, dzisiaj masz swe imieniny, więc i wesołej życzę miny. Życzy...

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, czerp z życia same radości! Niech los Ci zawsze sprzyja, a co złe niech Cię omija. Dużo słodkości, szczęścia w miłości, samych luksusów, milion całusów. Niech odejdą precz gorycze z głębi serca Tobie życzę. O czym myślisz, o czym marzysz niech Ci w życiu się przydarzy! Najlepszego z okazji Twych imienin!

My życzymy Tobie szczerze:

szczęścia w całej Twej karierze!

Oprócz tego dużo zdrowia,

radości i wszelkiej pomyślności.

Życzenia na imieniny 2021. Życzenia imieninowe - piękne, krótkie, śmieszne, rymowane. Fajne wierszyki imieninowe na kartki i SMS

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa...