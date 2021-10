Życie w czasach (przejściowej) drożyzny. Realnie odczuwamy skutki pandemii

Najtwardszy lockdown gospodarczy kojarzyć nam się będzie z rokiem 2020. Zamknięte centra handlowe, drastyczne ograniczenia działalności gastronomiczneji turystycznej, ograniczenia w przemieszczaniu się, nawet pół miliona osób zamkniętych na kwarantannie. Wydawało się, że wraz z luzowaniem obostrzeń sytuacja będzie się tylko poprawiać. No więc właśnie okazało się, że nie jest tak dobrze.

Czemu tak się stało? W każdej kategorii produktów możemy znaleźć inne wytłumaczenie, ale jedno pozostaje wspólne. Ludzkie zachowania pandemiczne i postpandemiczne wywołały zwiększone zapotrzebowanie na różne produkty. A możliwości logistyczne są ograniczone. Efekt? Opłaty frachtowe za przewóz towarów statkami z Azji, w tym głównie Chin do Europy wzrósł nawet 8-krotnie. To musiało przełożyć się na ceny produktów. Czasami tak drastycznie, że przestało się opłacać ściąganie towarów z końca świata. I tu widać dwa skutki - drożyznę, albo brak towarów. Oba zjawiska są niekorzystne dla gospodarki. Do tego jeszcze część firm odbudowuje zapasy na ew. dalsze kłopoty pandemiczne, zamawiając więcej niż zwykle. Efekt? Dalsze kłopoty logistyczne.