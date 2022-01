Życie to (kite)surfing. Walentynkowa propozycja Netflixa z Helem w tle

Biednemu wiatr w oczy

Pomorze na wielkim i małym ekranie. Co przyniesie 2022 rok?

Niestety sądząc po nim, można odnieść wrażenie, że produkcja ta powtórzy "sukces" zeszłorocznej propozycji Netflixa, zatytułowanej "Miłość do kwadratu". Użytkownicy Filmwebu suma sumarum ocenili go na 4,2/10, natomiast krytycy - 2,1. Czy na tej podstawie wyciągnięto jakieś wnioski czy też będzie to kolejny walentynkowy "paździerz"? Przekonamy się już 10 lutego, kiedy na platformie pojawi się "Pod wiatr" w reżyserii Szweda Kristofera Russa.