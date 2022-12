Zwycięska przegrana reprezentacji Polski. Cel wykonany, ale czy możemy cieszyć się w pełni? | KOMENTARZ

- Zdajemy sobie sprawę, że to nie był wyśmienity futbol - mówił po meczu z Argentyną Robert Lewandowski.

Nie był to ani wyśmienity, ani tym bardziej futbol.

Gdyby mecz Polski z zespołem Albicelestes był dla jakiegoś kibica naszej reprezentacji pierwszym obejrzanym w życiu, to przy następnej okazji dwa razy ktoś taki się zastanowi czy włączyć telewizor. Paździerz, antyfutbol. Od patrzenia bolały zęby. Lepszym rozwiązaniem byłoby patrzenie w ścianę. Poziom emocji podobny.

Tylko później patrzymy w tabelę i dostrzegamy Polskę na drugim miejscu, co oznacza awans do 1/8 finału. W haniebnym stylu, ale cel uświęca środki. Celem było wyjście z grupy i rozegranie czwartego meczu na mundialu. I co? Cel został zrealizowany, a - jak zauważył portal "Weszlo.com" - Michniewicz miał w kontrakcie klauzulę, która przy awansie z grupy automatycznie prolonguje jego umowę z kadrą przynajmniej do końca eliminacji Euro 2024. Należy się jednak zastanowić czy jest to kierunek, w którym chcielibyśmy iść.