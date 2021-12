Zwierzęta były głodzone, a pies był przywiązany do nogi stołu. 51-letnia kobieta oskarżona o znęcanie się nad psami i kotami

W styczniu 2021 r. sopoccy policjanci zostali zaalarmowani przez strażników miejskich, że na terenie jednej z posesji w Sopocie przebywają zaniedbane zwierzęta. W trakcie działań prowadzonych przez przedstawiciela towarzystwa ochrony zwierząt i strażników miejskich stwierdzono, że dwa psy i osiemnaście kotów potrzebują pomocy i wymagają leczenia.

- Jeden z psów przez cały czas był przywiązany do nogi stolika stojącego na zewnątrz posesji, drugi pies i koty przebywały w małym domu. W trosce o życie i zdrowie zwierząt zostały one odebrane 51-letniej właścicielce, a następnie przewieziono je do schroniska dla zwierząt - informuje sopocka policja.

Zostało wszczęte dochodzenie i w trakcie wielomiesięcznego postępowania śledczy zgromadzili dowody pozwalające na przedstawienie 51-letniej mieszkance Sopotu zarzutu znęcania się nad dwudziestoma zwierzętami. Podejrzana poprzez długotrwałe wystawienie psa na działanie warunków atmosferycznych doprowadziła do wyziębienia jego organizmu i powstania licznych wyłysień sierści, czym stworzyła realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Drugiemu psu i 18 kotom nie zapewniała odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody. Ponadto poprzez utrzymywanie kotów w niewłaściwych warunków bytowych doprowadziła do powstania zmian grzybiczych na skórze, a w wyniku tego śmierci jednego z nich.