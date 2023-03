Zwierzaki z okolic Bytowa potrzebują karmy, leków… Można przekazać 1,5 proc. podatku dla Fundacji Nasze Futrzaki

- Po roku dostałem telefon, że mają mojego psa. Odzyskałem go, ale ze zrytą psychiką. Jeśli nie ogarnie się, będę musiał podjąć trudną decyzję o eutanazji – mówi zmartwiony pan Kostek. - Zawsze ludziom powtarzam, że nie można szukać dla siebie psa z dnia na dzień. To musi być przemyślana i odpowiedzialna decyzja, a charakter psa dopasowany do indywidualnych potrzeb. Jeden człowiek lubi przecież leżeć na kanapie, a inny biegać i jeździć rowerem. Z psami jest tak samo – dodaje Golba, który przyznaje, że często nie lubi ludzi. - Wolę z psami przebywać. Nie cierpię ludzi, którzy krzywdzą zwierzęta. Nie mam do nich empatii. Wiem, że nie wszyscy ludzie są źli, ale nie każdy może mieć psa – mówi miłośnik zwierząt z Bytowa.

COMPONENT {"params":{"text":"Od mieszkania w bloku do azylu","id":"od-mieszkania-w-bloku-do-azylu"},"component":"subheading"}

Konstanty Golba na co dzień pracuje zawodowo. Od lat życie prywatne poświęca na pomaganie porzuconym zwierzętom. Jeszcze osiem lat temu zwierzaki trzymał w swoim mieszkaniu w bloku. Tak, to jest możliwe. - Czasami miałem nawet 10 psów w mieszkaniu. Trochę też było przez to problemów, ale udało się je załatwiać polubownie – wspomina pan Kostek.

Sytuacja zmieniła się, kiedy przyjął pod swój dach staruszkę owczarka niemieckiego porzuconą na działkach ogródkowych.[cyt] - Policja do mnie zadzwoniła czy bym jej nie przyjął. Żal mi jej było. Okazało się, że miała guzy. Zrobiliśmy co było trzeba. Znalazłem jej nowy dom. Żyła jeszcze pół roku i wiem, że były to jej najpiękniejsze dni. Wówczas z żoną postanowiliśmy, że trzeba robić coś więcej – wspomina Konstanty Golba i dodaje, że wystąpił do fundacji „Parasol” w Bytowie o dofinansowania powstania azylu dla porzuconych zwierząt. - To była wówczas nowość. Dostałem 7od nich 5 tys. zł. Od miasta z kolei dostałem wówczas 100 metrów w Przyborzycach. Założyłem też Fundację Nasze Futrzaki i od ponad pięciu lat jestem jej prezesem – dodaje miłośnik braci mniejszych, który obecnie w mieszkaniu, w bloku ma cztery psy. Na 47 metrach kwadratowych.