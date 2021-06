Zwiedzamy wystawę „Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”. Mokwa: Nikt nie wie, że ja morza się boję

Zwiedzamy wystawę „Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”

„W pierwszych dniach września, w trakcie ostrzałów, bombardowania i walk o Gdynię, Galeria Morska i Kino Lido zaczęły się palić. Marian Mokwa z młodszymi kolegami, Panami: Matuszak, Jankowski i Talaśka, wycinali i wyrywali z ram, co się dało, aby zwinąć i schować przed Niemcami, którzy już przygotowywali się do palenia obrazów... To, co zostało wycięte i wyrwane, udało się wynieść do pobliskiej piwnicy na obecnej ulicy Mściwoja. Po wojnie, Marian Mokwa nie ujawniał tego faktu. Na początku lat 80. już źle widzący malarz prosił, aby mój ojciec przejął to, co było schowane w piwnicy, i próbował uratować pozostałości tych fragmentów. Niestety, ojciec zmarł wcześniej, przekazał to zadanie mojej mamie. W 2005 roku poprosiłam znajomego konserwatora, aby obejrzał, co się da uratować”.