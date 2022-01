Zwalczyli koronawirusa, jednak nie dali rady w Lizbonie. Trefl Sopot zagrał ambitnie, ale przegrał ze Sportingiem

Sopocianie wrócili do gry po dwutygodniowej przerwie spowodowanej koronawirusem. Mimo braku treningów i podejścia do meczu w Lizbonie z tzw. marszu, zaprezentowali się z w miarę korzystnej strony.

Cóż, gdyby w koszykówce obowiązywała zasada gry wyłącznie przez 30 minut, Trefl wywiózłby z Lizbony komplet punktów. Po trzeciej kwarcie żółto-czarni prowadzili różnicą czterech punktów, toczyli równorzędny bój z gospodarzami i tak naprawdę nic nie wskazywało na katastrofę.

Niestety, ostatnie dziesięć minut było w wykonaniu Trefla bardzo słabe. Kluczowy okazał się początek czwartej kwarty. Podopieczni Marcina Stefańskiego mieli problemy ze skutecznością, a do tego dopuścili do paru prostych strat, co zostało momentalnie wykorzystane przez rywali. I w mgnieniu oka z czterech punktów przewagi zrobił się dziesięciopunktowy deficyt.

W końcówce Sporting kontrolował już wydarzenia na parkiecie i wybił przyjezdnym z głowy jakiekolwiek marzenia o odwróceniu losów rywalizacji.