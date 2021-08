Żużel. W niedzielę mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów

GKSŻ przychyliła się do prośby Wybrzeża o przełożenie meczu z soboty na niedzielę. To ze względu na fakt, że w sobotę grają też piłkarze Lechii. Drugi argument Wybrzeża to fakt, że walcząca z Wybrzeżem o miejsce w play-off bydgoska Polonia swój mecz w Ostrowie rozgrywa w niedzielę.

Gdańszczanie są zdecydowanym faworytem starcia z Unią, najsłabszą drużyną e-Winner I ligi, ale wynik meczu w Ostrowie bardzo trudno przewidzieć. Zdunek Wybrzeże musi wygrać i liczyć na porażkę lub remis Polonii z Ostrovią. Jeśli tak się stanie nasi żużlowcy znajdą się w pierwszej czwórce ligi i będą walczyć o awans do ekstraligi.

Awizowane składy:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Rasmus Jensen, 10. Krystian Pieszczek, 11. Jakub Jamróg, 12. Drew Kemp, 13. Wiktor Kułakow, 14. Piotr Gryszpiński, 15. Alan Szczotka, 16.

Unia Tarnów: 1. Artur Mroczka, 2. Ernest Koza, 3. Niels Kristian Iversen, 4. Oskar Bober, 5. Rohan Tungate, 6. Dawid Rempała, 7. 8.