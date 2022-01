Zuzanna Rybicka z ChKŻ-etu Chojnice: Zakrzepica zmieniła moje życiowe plany. Woda i wiatr wypełniają w nim przestrzeń pasji i zabawy

Żeglarstwem zarazili panią rodzice. Innego wyboru nie było?

Tak. To oni zapisali mnie do jednego z warszawskich klubów żeglarskich, w którym stawiałam swoje pierwsze kroki. To było już dość dawno, bo 20 lat temu. Pamiętam, że byłam bardzo mała, a Zalew Zegrzyński wydawał mi się ogromny. Od najmłodszych lat lubiłam sport. Byłam bardzo żywym dzieckiem. Rodzice zapisywali mnie też na inne zajęcia, później rozpoczęłam naukę w szkole sportowej, w której trenowaliśmy bardzo wiele różnych dyscyplin, ale żeglarstwo było mi zawsze najbliższe i to z nim wiązałam swoją przyszłość. Żeglując na optimiście, zaczęłam odnosić pierwsze sukcesy, które były motorem napędowym do dalszych treningów. Szukając mocnej grupy treningowej, dobrego zaplecza i trenera, znalazłam się w ChKŻ Chojnice, który dalej z dumą reprezentuję.

Jak wyglądała pani walka z zakrzepicą?

To był bardzo trudny i przełomowy czas w moim życiu. Okazało się, że muszę zrezygnować z żeglowania na łódce 49er FX. W związku z niedrożnością żył w nodze czekał mnie zabieg i przyjmowanie na stałe leków rozrzedzających krew. Niestety, ale nic więcej nie dało się zrobić. Musiałam zmienić swoje życiowe plany związane z wyczynowym żeglowaniem. Skoncentrowałam się na studiach oraz zaczęłam pracować jako instruktor żeglarstwa. Ta robota dawała mi dużo frajdy, chociaż nie była spełnieniem moich sportowych marzeń. Lekarze po roku rekonwalescencji wyrazili zgodę na mój powrót do żeglarstwa lodowego, które zawsze było dla mnie świetnym uzupełnieniem sezonu na wodzie. Bojery mniej obciążają nogę i wiążą się z mniejszym ryzykiem urazów niż żeglowanie na skiffie. Zakrzepica zmieniła moje życiowe plany, ale mimo wszystko woda i wiatr wypełniają w nim przestrzeń pasji i zabawy. Latem w wolnym czasie pływam na kite, a zimą latam na bojerze, do czego podchodzę już z większym dystansem, ale dalej z ogromnym zaangażowaniem. Muszę pamiętać, aby uważać na nogę i urazy.