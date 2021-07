Zuzanna Myszka: Mam niestacjonarnego męża. Do sportu podchodzimy bez zbędnej presji. Zwycięstwa i przegrane bierzemy na spokojnie

Stresuje się pani przed sobotnim wyścigiem medalowym, od którego zależy, jakie miejsce na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajmie mąż?

W sumie, to tak. Powiem jednak, że ten stres jest taki falowy. Właśnie skończyłam rozmowę z Piotrem i widzę, jak on do tej sytuacji podchodzi. Wiadomo, że to są już któreś jego bardzo ważne zawody. Podchodzi więc do tego bardzo spokojnie. Dla mnie w tym momencie to też duża ulga.

I co pani powiedział?

Mamy już wypracowany swój styl komunikacji podczas takich ważnych zawodów. Rozmawialiśmy w ten sposób także przed Rio (Piotr Myszka podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku debiutował na tej wielkiej imprezie - przyp.) i kiedy porównuję te dwa występy Piotra, to ten jest zdecydowanie spokojniejszy. Powiedział, że dzisiaj (rozmawialiśmy w piątek, 30 lipca - przyp.) odpoczął, wyspał się i najadł. Generalnie jest gotowy, żeby powalczyć. Zawsze jednak podkreśla, że nie wszystko od niego zależy. Zależy mu bardzo na dobrym wyniku, ale wiadomo, że może się to różnie potoczyć.