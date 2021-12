ZUS zarejestrował 1,2 mln umów o dzieło. Rejestr budzi kontrowersje. "To narzędzie do nadmiernego kontrolowania firm" - mówi ekspert Agnieszka Kamińska

ZUS odnotował, że od stycznia do września zawarto w kraju 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej wykonawców tego typu umów pochodzi z woj. mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego. Pracodawcom nie podoba się taki rejestr. Twierdzą, że będzie on podstawą do nadmiernego kontrolowania ich działalności. Przeciwnego zdania są związkowcy – według nich, rejestr ma szansę zmniejszyć liczbę „śmieciówek” w Polsce.