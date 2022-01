ZUS szuka pracowników. Tylko gdański oddział zatrudni 30 osób

Gdański oddział ZUS przyjmie do pracy 30 osób, instytucja prowadzi obecnie rekrutacje. Od nowego roku ZUS ma więcej pracy, realizuje m.in. zadania związane z wypłatą 500 plus oraz świadczeń z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

„Z informacji, jakie otrzymujemy od pracowników ZUS, wynika, że system jest na granicy załamania i pracownicy nie są w stanie poradzić sobie z nakładanymi na nich obowiązkami. Część przepisów związanych ze świadczeniami emerytalnymi i składkami zdrowotnymi jest niejasna (…). Klienci zasypują telefonami wszystkie jednostki Zakładu, pytając nie tylko o Polski Ład, ale też choćby o dofinansowania do gazu. Liczba oczekujących w jednostkach ZUS przekracza możliwości pracowników, których jest zdecydowanie za mało. Część z nich jest zmuszana do nadgodzin. Prezes Uścińska deklarowała, że za funkcjonowanie programu 500 plus będzie odpowiadać 50 osób, ale w praktyce pracują przy nim tysiące ludzi.” - czytamy na stronie związku zawodowego.