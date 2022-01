ZUS przypomina przedsiębiorcom: z ulgi "Mały ZUS Plus" można skorzystać jedynie do 31 stycznia 2022 roku Kamil Kusier

Przemyslaw Swiderski

Tylko do końca stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do skorzystania z ulgi "Mały ZUS Plus". Jak informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, dzięki temu, przedsiębiorcy będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. - Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości - zaznacza rzecznik ZUS. - Przedsiębiorcy, którzy korzystają już z ulgi w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin mija 20 lutego.